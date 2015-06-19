Новости Никополя

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10.02.16
системный администратор, it-специалист службы поддержки, 3000 грн
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5.02.16
Требуются рабочие для сельскохозяйственных работ в Литве., 10000 грн
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5.11.15
Охранник, вахта (Днепропетровск, Запорожье, Херсон), 4000 грн
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27.07.15
Помощник повара в кафе
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27.07.15
Помощник повара, опыт не обязателен
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3.07.15
Торговий представник
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2.07.15
Инженер по охране труда и экологии
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30.06.15
Менеджер по работе с клиентами, 4000 грн
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21.06.15
Наладчик ТПА, 4000 грн
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19.06.15
Менеджер в транспортно-експедиційну компанію
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